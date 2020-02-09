За январь волонтеры отряда «Лиза Алерт Саратов» помогли найти 33 человека

9 Февр. 2020 2020-02-09T16:36:22+03:00

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Поисковый отряд «Лиза Алерт Саратов» опубликовал свою статистику за январь.

За первый месяц 2020 года волонтерам поступило 37 заявок на розыск пропавших людей. Удалось найти живыми 28 человек, еще пятеро найдены погибшими.

Поиск четырех человек еще продолжается.

По всей России за январь в отряд «Лиза Алерт» поступили 1962 заявки на поиск людей. Больше всего из Москвы и Московской области – 525 заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU