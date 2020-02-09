2020-02-09T15:03:51+03:00
Политика

Панков: На праймериз в Саратове проголосовали уже более двух тысяч человек

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Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале "Пара слов" расскзал, что на праймериз ЕР в Ленинском районе Саратова пришли уже более 2 тысяч избирателей.

- Сегодня в Ленинском районе проходит предварительное голосование «Единой России». Вместе с жителями определяем, кого из кандидатов партия будет выдвигать на дополнительных выборах в областную Думу 17 мая. Держу прямую связь с местными отделениями партии – предварительное голосование проходит в штатном режиме, нарушений не зафиксировано. Явка хорошая, к обеду на участки пришло более двух тысяч человек. На стендах представлена информация об участниках предварительного голосования, люди могут познакомиться с ними и отдать свой голос за самого достойного, кого они считают лучшим кандидатом в депутаты.

Уже не первый год «Единая Россия» проводит подобную процедуру. Так открыто, демократично и конкурентно к выбору кандидатов не подходит ни одна другая политическая партия. Для нас важно, чтобы нашими кандидатами были именно те, кому доверяют люди. Также важно, что внутри партии есть конкуренция. Любой желающий, не состоящий в другой политической партии, может предложить свою программу и участвовать в предварительном голосовании «Единой России». Все участники процедуры провели большую подготовительную работу – встречались с жителями Ленинского района, собирали их наказы. Все, о чем просили люди, должно быть исполнено. Не важно, кто наберет большинство голосов сегодня – победителю предстоит заниматься решением тех проблем, о которых говорят жители. В том числе теми вопросами, которые прозвучали на встречах других участников предварительного голосования.

Партия не против внутренних реформ и всегда готова к совершенствованию. Обсудили с людьми, что для удобства граждан со следующего предварительного голосования будем активнее использовать систему электронного голосования, чтобы каждый имел возможность проголосовать онлайн. Это поможет сделать нашу процедуру современнее и удобнее для людей. Сегодня счетные участки будут открыты до 20 часов вечера. После этого подведем итоги и объявим результаты, - написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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