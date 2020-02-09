В Энгельсе на переходе у «Макдональдса» сбили двух подростков
Это не первый случай попадания под колеса юных пешеходов в этом месте
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Днем 8 февраля в Энгельсе на пешеходном переходе возле «Макдональдса» сбили двух подростков.
Как уточнили в ГИБДД Энгельса, авария произошла у дома №188 по улице Политехническая.
Около 14.40 18-летний водитель ВАЗ-2114 не пропустил двух пешеходов, котрые шли по нерегулируемому переходу.
В результате 13-летней девочке и 16-летнеему парню понадобилась помощь медиков.
Напомним, 3 февраля в этом же месте, на кольцевой развязке около памятника быку, «Лада Приора» сбила двух подростков.
ИСТОЧНИК KP.RU