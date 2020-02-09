В Ленинском районе Саратова проходит предварительное голосование «Единой России»

9 Февр. 2020 2020-02-09T13:22:42+03:00

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В Ленинском районе Саратова сегодня, 9 февраля, единороссы определяют кандидата в депутаты на дополнительных выборах в Саратовскую областную Думу.

Предварительное голосование по определению кандидатуры для последующего выдвижения на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы проходит на территории Ленинского одномандатного избирательного округа №7. В 8:00 часов утра были открыты девять счетных участков, которые расположены в областном центре народного творчества им. Л.А. Руслановой, в городском клубе детского творчества «Романтик», в ДК «Звезда», детской музыкальной школе №4, а также в библиотеках №№7, 12, 20, 42 и в детской библиотеке №33. Уточнить адрес своего счетного участка жители Ленинского района могут по телефонам в Саратове: 47-21-15 и 47-21-18.

Напомним, кандидатами предварительного голосования являются индивидуальные предприниматели Анастасия Бобылева и Александр Маслов, главный специалист отдела по организации работы с избирателями Саратовской городской Думы Никита Дудник и директор ДК «Россия» Ольга Сынкина.

Счетные участки будут работать до 20:00 часов. Принять участие в предварительном голосовании имеют право все жители избирательного округа, достигшие 18-летнего возраста

ИСТОЧНИК KP.RU