Телефонные мошенники сняли с карты жительницы Саратова 83 тыс. рублей

9 Февр. 2020 2020-02-09T09:31:05+03:00

Кроме того, мошенники оформили на нее кредит на такую же сумму

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Жительница Саратова стала жертвой обмана и лишилась денег с банковской карты, попавшись на распространенную уловку мошенников.

Жительница Ленинского района Саратова стала жертвой телефонных мошенников, которые сняли с ее карты более 80 тыс. рублей и к тому же, оформили на пострадавшую кредит на 84 тысячи.

В отделе полиции 57-летняя женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил о попытке оформления кредита на ее имя.

- Под предлогом защиты от аферистов звонивший убедил скачать некое приложение, что женщина и сделала, сообщив собеседнику коды, которые после поступили в смс. После этого с ее карты было списано 83 тысячи рублей и оформлен кредит на сумму 84700 рублей. Сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУВД Саратова.

Полиция предупреждает – сотрудники банков никогда не звонят клиентам с предложением установить на телефон какое-либо приложение. Не переходите по ссылкам, которые приходят в сообщениях. Обо всех фактах мошенничества необходимо сообщать в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (по мобильному телефону – «102»).

ИСТОЧНИК KP.RU