Отряд десантно – штурмового соединения ВДВ выступил в Балашове

9 Февр. 2020 2020-02-09T09:03:28+03:00

В марш-броске к 90-летию ВДВ приняли участие почти 50 бойцов

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Команда Камышинского десантно – штурмового соединения воздушно – десантных войск накануне прибыла в Балашов из Волгограда. К Балашову они подошли на лыжах. Всего город посетило около 50 служащих воздушно-десантных войск. Они приняли участие в митинге, посвященном 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне и 90–летию со дня образования ВДВ. Об этом сообщили в администрации района.

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Присутствующие на митинге почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к Монументу Славы в парке имени Куйбышева.

По окончании митинга военнослужащие - участники марш – броска продемонстрировали балашовцам показательные выступления разведывательного подразделения десантно - штурмовой бригады.

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Старт беспрецедентному марш-броску был дан 1 февраля в Камышино Волгоградской области. Во всех городах, где дислоцируются войсковые части воздушно-десантных войск, сформированы команды - участницы, которые выдвинулись по установленному маршруту.

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На территории Саратовской области маршрут проходит только через Балашов, далее команда проследует через Рассказово, Тамбов, Мичуринск, Первомайский, Новомосковск.

Единый финиш команд-участниц состоится в городе Воинской Славы Наро-Фоминск Московской области 17 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU