Ольга Баталина заявила о возможном появлении новых обманутых дольщиков в Саратове

8 Февр. 2020 2020-02-08T16:13:06+03:00

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Депутат Госдумы Ольга Баталина выразила опасение, что «обманутые дольщики в Саратове в ближайшие годы не закончатся». Об этом она написала в своем Инстаграм по итогам приема граждан, который провела накануне.

С проблемой по продолжению стройки обратились женщины, дольщицы из ЖК «Победа», который находятся недалеко от «Ленты». Они доверились «ЖБК-3», но возведение дома встало, поскольку зданием занимаются несколько компаний, у которых возникли проблемы между собой, а денег у них нет.

- Боюсь подумать, что обманутые дольщики в Саратове в ближайшие годы не закончатся. Рассчитываю в 2020-21 годах сдать последние два проблемных дома из 10 закреплённых за мной. Но вчера на приём пришли женщины из ЖК «Победа», это недалеко от «Ленты». Доверились имени серьезного застройщика «ЖБК-3», а стройка встала. Оказывается, дом совместно строят несколько компаний, и у них между собой возникли проблемы. Продажи квартир остановили, строить не на что. Решили, что сначала Минстрой проведёт финансовый аудит - как потратили деньги граждан, которые уже привлекли. И если все в порядке, постараюсь распутать этот клубок. Иначе — новые обманутые дольщики, — сообщила Баталина.

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Об этом было заявлено на заседании по решению проблем обманутых дольщиков (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU