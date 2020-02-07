Четыре долгостроя в Саратове сдадут в период с октября по декабрь

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:42:32+03:00

Об этом было заявлено на заседании по решению проблем обманутых дольщиков

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В правительстве Саратовской области сегодня, 7 февраля, в рамках традиционного заседания по решению проблем обманутых дольщиков рассмотрели множество проблемных домов.

Как сообщил «КП-Саратов» корреспондент, планы по восьми долгостроям, которыми занимается межведомственная группа, реализуются по графику.

В ЖСК «Прометей» на Чапаева/Рабочей, ЖСК «Строитель» на Рамаева/Мичурина, ЖСК «Наш дом на Шелковичной», ЖСК «Волга» продолжается кладка наружных и внутренних стен, устанавливается кровля. Все эти дома сдадут в период с октября по декабрь 2020 года. В ситуации с ЖСК «Автодом» на улице Верхняя идет экспертиза документации, а в ЖСК «Комфорт» инвестор решает вопросы подвода водоснабжения.

На улице Майская в поселке Дачный многоэтажка также планируется к сдаче в октябре. Дольщики поинтересовались, почему так долго, ведь дом практически построен.

Представитель министерства строительства и ЖКХ региона ответил, что был заключен трехсторонний договор с дольщиками, инвестором, ЖСК. И по его словам, первые тормозят работу, не выплачивая 3% от суммы, необходимой на достройку дома.

Пока что из 4,5 млн рублей собрали только 300 тыс. А именно этими живыми деньгами должна быть оплачена часть работ, в том числе покупка и установка лифтов. Даже при наличии средств ожидать поставку лифтов можно до полугода. Поэтому и такие далекие сроки.

- Выполняйте свои обязательства, — предложил чиновник дольщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU