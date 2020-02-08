2020-02-08T16:34:51+03:00
Общество

Журналисты ехали с «Лыжни России» в Базарном Карабулаке в тепле

Дорога на мероприятие была в холоде
Дарья Вострикова
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Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области прокомментировало поездку в холоде для журналистов на «Лыжню России» в Базарный Карабулак.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, неисправная печь в автобусе отремонтирована. Возвращались корреспонденты уже в теплом транспорте.

Также сообщается, что для представителей СМИ был организован горячий завтрак и обед, для работы пресс-центра — предоставлена теплая палатка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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