Журналисты ехали с «Лыжни России» в Базарном Карабулаке в тепле
Дорога на мероприятие была в холоде
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Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области прокомментировало поездку в холоде для журналистов на «Лыжню России» в Базарный Карабулак.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, неисправная печь в автобусе отремонтирована. Возвращались корреспонденты уже в теплом транспорте.
Также сообщается, что для представителей СМИ был организован горячий завтрак и обед, для работы пресс-центра — предоставлена теплая палатка.
ИСТОЧНИК KP.RU