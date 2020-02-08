2020-02-08T10:57:38+03:00
Общество

Журналистов везли на «Лыжню России» в Базарном Карабулаке в холодном автобусе

Пришлось заниматься активностями еще до мероприятия
Дарья Вострикова
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Сегодня, 8 февраля, журналистам пришлось ехать на «Лыжню России-2020» в автобусе, воздух которого заставлял взбодриться еще до начала мероприятия.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сначала температура в транспорте была -5 градусов, но со временем поднялась, до одного градуса. Причиной такой прохлады стало сломанное отопление.

Полутарочасовой путь до места события не омрачил настроения: журналисты разгоревались прыжками на месте, создавая веселое настроение субботнего утра.

Поездка на «Лыжню России».! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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