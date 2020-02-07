Игорь Комаров вошел в состав Совета при Президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:48:49+03:00

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Президент РФ Владимир Путин 6 февраля подписал Указ «О некоторых вопросах Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам» (Указ от 6.02.2020 г. №98).

Новым Указом Глава государства утвердил состав Совета, в который вошли 38 человек. В их числе — полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Совет образован в целях совершенствования деятельности по стратегическому развитию страны и реализации национальных проектов.

Документом также утверждается состав президиума Совета, в который вошел Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Текст Указа, состав Совета и его президиума представлены на официальном интернет-портале правовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU