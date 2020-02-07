В Балаково предложили объединить празднование 75-летия Победы и юбилей атомной отрасли

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:19:55+03:00

Проект фестиваля «Дай Пять Балаково» презентуют сегодня в Саратове

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Празднование 75-летия Победы и 75-летия атомной отрасли вместе с пятилетием ТЮЗа имени Лебедева, а также фестиваль клубники и спортивный фестиваль объединят в рамках одного события. Такой проект под названием «Дай Пять Балаково» предлагает муниципальное автономное учреждение «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодежная инициатива».

Сегодня, 7 февраля в рамках презентации событийного календаря области в Саратове, представители Балаково представят этот проект. Фестиваль «Дай пять Балаково», запланирован на 13 июня.

Разнообразие выбранных тем поможет охватить максимальное количество целевых групп, любой желающий найдёт развлечение для себя.

ИСТОЧНИК KP.RU