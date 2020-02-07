Депутаты Саратовской облдумы согласились не испытывать энергетики на детях

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:11:35+03:00

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На прошедшем 7 февраля заседании рабочей группы комитета Саратовской областной думы по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий поспорили о запрете энергетических напитков для детей.

По мнению начальника правового обеспечения ТПП Саратовской области Александры Алешиной, прежде чем запрещать напиток, требуются результаты исследований. Кроме того, необходимо уточнить, какой именно напиток запрещается, ведь под описание безалкогольного тонизирующего может попасть, к примеру, лимонад или «Байкал».

Алешина также напомнила, что запретами проблему употребления энергетиков детьми не решишь. Алкоголь тоже запретили продавать детям, однако случаи алкогольных отравлений несовершеннолетних нередки.

Депутаты возмутились такой позицией. Предложившие инициативу о запрете парламентарии от КПРФ заметили, что если бы инициатива шла от ЕР, то замечаний бы не было.

Своеобразным миротворцем выступил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Он заметил, что, чтобы говорить о вреде продуктов для детей, его надо испытывать на них. Делать этого никто не будет, достаточно опытов над животными, которые доказывают, что такие напитки не полезны из-за большого содержания кофеина.

С этим все согласились, и законопроект вынесен на заседание комитета, после чего, если его поддержат, выйдет на голосование на заседании областной думы.

ИСТОЧНИК KP.RU