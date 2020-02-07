2020-02-07T10:42:52+03:00
Общество

Карантин: до сих пор закрыты школы в 15 районах Саратовской области

Дети учатся дистанционно
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

За сутки ситуация с закрытием школ в Саратовской области существенно не изменилась.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, по данным на 6 февраля, остаются полностью закрыты школы в четырех городах (Саратов, Аткарск, Пугачев и Петровск) и 15 районах (Александрово-Гайский, Балашовский, Балаковский, Энгельсский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Вольский, Краснокутский, Духовницкий, Лысогорский, Питерский, Новоузенский, Новобурасский, Ртищевский, Саратовский)

На время карантина дети продолжают обучаться дистанционно.

Кроме того, занятия приостановлены в 3 школах Аткарского района, 3 школах Аркадакского района, 3 школах Воскресенского района, 7 школах Екатериновского района, 1 школе Ершовского района, 3 школах Ивантеевского района, 3 школах Краснопартизанского района, 4 школах Калининского района, 1 школе Красноармейского района, 6 школах Марксовского района, 7 школах Озинского района, 5 школах Петровского района, 4 школах Пугачевского района, 4 школах Перелюбского района, 3 школах Романовского района, 2 школах Ровенского района, 5 школах Самойловского района, 4 школах Татищевского района, 3 школах Турковского района, 3 школах Хвалынского района, 3 школах Федоровского района, 6 школах Советского района, 2 школах ЗАТО Светлый, средней школе п. Михайловский, 1 школе г. Шиханы.

Также занятия приостановлены в профессиональных образовательных организациях и ВУЗах г. Саратов, в Вольском филиале Базарнокарабулакского техникума агробизнеса, Балашовском техникуме механизации сельского хозяйства и Аркадакском филиале техникума, Александрово-Гайском политехническом лицее, Петровском агропромышленном лицее, Энгельсском колледже профессиональных технологий, Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме г. Балаково, Краснокутском политехническом лицее, Энгельсском промышленно-экономическом колледже, Вольском педагогическом колледже им. Ф.И. Панфёрова, Сельскохозяйственном техникуме им. К. А. Тимирязева, Энгельсском политехникуме, Новоузенском агротехнологическом техникуме, Энгельсском механико-технологическом техникуме, Балаковском промышленно-транспортном техникуме им. Н.В. Грибанова, 22 государственных общеобразовательных организациях, подведомственных министерству образования области (Саратов, Энгельс, Петровск, Балаково, Вольск, Балашов, Калининск).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове пройдут фестивали танца и хореографии
Вячеслав Володин в Саратове призвал обеспечивать участковых полиции жильем близко от участков
Житель Самойловского района ответит за интим с двумя детьми
В Саратове на улице Краснова задержали наркоманку
Иностранца оштрафовали за попытку подкупа саратовского полицейского
Вячеслав Володин проводит актив Саратова
Житель Ершовского района попал в тюрьму за три кражи и хранение наркотиков
Игорь Комаров вошел в состав Совета при Президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам
В выходные морозы в Саратовской области продолжатся
Доля «пьяных» преступлений в Саратовской области выросла до 37,2%
Панков: Чиновник должен понимать, что есть ограничения поведения и высказываний
Женщине заменили выплату 2 млн рублей ограничением свободы
Саратовский аэропорт «Гагарин» стал лауреатом национальной премии
Панков: Володин предлагает стратегическое решение проблем Солнечного-2
Количество ДТП на железнодорожных переездах ПривЖД снизилось на 26% в 2019 году
Володин: Солнечный-2 нужно не просто взять под опеку, а решить вопросы
На проспекте Строителей Энгельса мужчина лишился двух мобильников после избиения
Банк «Открытие» по итогам 2019 года впервые вошел в топ-6 лидеров потребительского кредитования
РАНХиГС возглавил рейтинг «Интерфакса» по образованию в сфере государственного и муниципального управления
Саратовцы смогут улететь в Сочи и Минводы напрямую
В Балаково предложили объединить празднование 75-летия Победы и юбилей атомной отрасли
Володин: Аэроклуб Гагарина должен стать неотъемлемой частью «Парка покорителей космоса»
Панков: Володин много делает, чтобы память о Юрии Гагарине не померкла
Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области поздравил коллег с Днем российской науки
На Стрелке в автобусе №75 упал пассажир
Депутаты Саратовской облдумы согласились не испытывать энергетики на детях
Володин в аэроклубе имени Гагарина призвал не стесняться говорить о минусах