Карантин: до сих пор закрыты школы в 15 районах Саратовской области

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:42:52+03:00

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За сутки ситуация с закрытием школ в Саратовской области существенно не изменилась.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, по данным на 6 февраля, остаются полностью закрыты школы в четырех городах (Саратов, Аткарск, Пугачев и Петровск) и 15 районах (Александрово-Гайский, Балашовский, Балаковский, Энгельсский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Вольский, Краснокутский, Духовницкий, Лысогорский, Питерский, Новоузенский, Новобурасский, Ртищевский, Саратовский)

На время карантина дети продолжают обучаться дистанционно.

Кроме того, занятия приостановлены в 3 школах Аткарского района, 3 школах Аркадакского района, 3 школах Воскресенского района, 7 школах Екатериновского района, 1 школе Ершовского района, 3 школах Ивантеевского района, 3 школах Краснопартизанского района, 4 школах Калининского района, 1 школе Красноармейского района, 6 школах Марксовского района, 7 школах Озинского района, 5 школах Петровского района, 4 школах Пугачевского района, 4 школах Перелюбского района, 3 школах Романовского района, 2 школах Ровенского района, 5 школах Самойловского района, 4 школах Татищевского района, 3 школах Турковского района, 3 школах Хвалынского района, 3 школах Федоровского района, 6 школах Советского района, 2 школах ЗАТО Светлый, средней школе п. Михайловский, 1 школе г. Шиханы.

Также занятия приостановлены в профессиональных образовательных организациях и ВУЗах г. Саратов, в Вольском филиале Базарнокарабулакского техникума агробизнеса, Балашовском техникуме механизации сельского хозяйства и Аркадакском филиале техникума, Александрово-Гайском политехническом лицее, Петровском агропромышленном лицее, Энгельсском колледже профессиональных технологий, Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме г. Балаково, Краснокутском политехническом лицее, Энгельсском промышленно-экономическом колледже, Вольском педагогическом колледже им. Ф.И. Панфёрова, Сельскохозяйственном техникуме им. К. А. Тимирязева, Энгельсском политехникуме, Новоузенском агротехнологическом техникуме, Энгельсском механико-технологическом техникуме, Балаковском промышленно-транспортном техникуме им. Н.В. Грибанова, 22 государственных общеобразовательных организациях, подведомственных министерству образования области (Саратов, Энгельс, Петровск, Балаково, Вольск, Балашов, Калининск).

ИСТОЧНИК KP.RU