Растет число закрытых на карантин школ Саратовской области

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:06:44+03:00

За сутки занятия отменили еще в четырех районах

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В Саратовской области, по данным на вечер 5 февраля, закрыты на карантин школы в четырех городах и 15 районах.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, занятия приостановлены: в Саратове, Аткарск, Пугачеве и Петровске, а также в Александрово-Гайском, Балашовском, Балаковском, Энгельсском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Вольском, Краснокутском, Духовницком, Лысогорском, Питерском, Новоузенском, Новобурасском, Ртищевском, Саратовском районах.

За день под карантин попали четыре новых района — Вольский, Краснокутский, Питерский, Новоузенский.

Кроме того, занятия приостановлены в 4 школах Аткарского района, 3 школах Аркадакского района, 1 школе Воскресенского района, 1 школе Дергачевского района, 7 школах Екатериновского района, 1 школе Ершовского района, 3 школах Ивантеевского района, 3 школах Краснопартизанского района, 4 школах Калининского района, 1 школе Красноармейского района, 6 школах Марксовского района, 7 школах Озинского района, 6 школах Петровского района, 3 школах Пугачевского района, 4 школах Перелюбского района, 1 школе Романовского района, 1 школе Ровенского района, 5 школах Самойловского района, 3 школах Татищевского района, 3 школах Турковского района, 4 школах Хвалынского района, 3 школах Федоровского района, 6 школах Советского района, 2 школах ЗАТО Светлый, средней школе п. Михайловский, 1 школе г. Шиханы.

Также занятия приостановлены в профессиональных образовательных организациях и ВУЗах г. Саратов, в Вольском филиале Базарнокарабулакского техникума агробизнеса, Александрово-Гайском политехническом лицее, Петровском агропромышленном лицее, Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме г. Балаково, Краснокутском политехническом лицее, Вольском педагогическом колледже им. Ф. И. Панфёрова, Сельскохозяйственном техникуме им. К. А. Тимирязева, Энгельсском политехникуме, Новоузенском агротехнологическом техникуме, 22 государственных общеобразовательных организациях, подведомственных министерству образования области (Саратов, Энгельс, Петровск, Балаково, Вольск, Балашов, Калининск).

Министерство образования напоминает, что в соответствии с п. 4.1 постановления Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 27.01.2020 № 1 в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20 % и более обучающихся обеспечивается приостановка учебного процесса. На время карантина школы продолжают учебный процесс дистанционно.

При первых признаках заболевания родители самостоятельно принимают решение оставить ребенка дома, но об этом решении необходимо сообщить в образовательную организацию.

ИСТОЧНИК KP.RU