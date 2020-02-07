В Саратове мужчина с ножом угрожал сотруднику банка

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:41:26+03:00

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Сигнал об опасности поступил на пульт вневедомственной охраны в Ленинском районе Саратова 6 февраля. В отделении банка на 2-й Дачной на проспекте 50 лет Октября посетитель достал нож и начал угрожать консультанту убийством.

Сотрудники банка сообщили, что мужчина с ножом был пьян. Он пытался снять деньги в банкомате, но у него не получалось. Он повел себя агрессивно, а подошедшему консультанту стал угрожать вытащенным из кармана ножом.

Сотрудники Росгвардии скрутили дебошира и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

ИСТОЧНИК KP.RU