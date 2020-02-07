Приставы забрали из двора дома в Саратове Lada Priora должника
Мужчине пришлось срочно отдать банку 130 тыс. рублей, чтобы вернуть «ласточку»
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В Заводском районе Саратова по решению суда приставы арестовали Lada Priora. Она находилась в залоге у банка, которому автомобилист не отдавал долг — более 130 тысяч рублей.
Приставы вместе с представителем банка наведались к мужчине домой, увидели во дворе его авто, арестовали и изъяли машину, передав ее на хранение банку.
В течение двух дней владелец нашел деньги и вернул долг, чтобы получить назад свою «ласточку».
ИСТОЧНИК KP.RU