2020-02-07T10:24:27+03:00
Общество

Приставы забрали из двора дома в Саратове Lada Priora должника

Мужчине пришлось срочно отдать банку 130 тыс. рублей, чтобы вернуть «ласточку»
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В Заводском районе Саратова по решению суда приставы арестовали Lada Priora. Она находилась в залоге у банка, которому автомобилист не отдавал долг — более 130 тысяч рублей.

Приставы вместе с представителем банка наведались к мужчине домой, увидели во дворе его авто, арестовали и изъяли машину, передав ее на хранение банку.

В течение двух дней владелец нашел деньги и вернул долг, чтобы получить назад свою «ласточку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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