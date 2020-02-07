Торговавшее сыром предприятие из Пугачева оказалось фантомом

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:00:33+03:00

С адреса молочного завода в Пугачеве работало фиктивное предприятие

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В январе 2020 года Управление Россельхознадзора по Саратовской области после анализа ветеринарных документов обнаружило нелогичные схемы перемещения молочной продукции.

С июня по декабрь 2019 года в адрес АО «Рефпит» (Пугачев Саратовской области) поступала молочная продукция, на которую был оформлен 1 221 ветеринарный сопроводительный документ.

Поставщик из Москвы зарегистрировал на складе через систему «Меркурий» 3,5 тонны сыра «Аббатский», часть которого, 835 кг, продана АО «Рефпит». Согласно данным ФГИС «Цербер» площадка АО «Рефпит» зарегистрирована в месте, где фактически расположен молочный завод ООО «Возрождение». Однако никакого АО «Рефпит» здесь не обнаружено.

Тем не менее сыр был проведен по документам и даже продан.

Площадка-фантом исключена из реестра системы «Цербер»,

Все организации, в которые осуществлялись поставки с ООО «Рефпит», уведомлены о недопущении в оборот этого сыра.

ИСТОЧНИК KP.RU