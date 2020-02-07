2020-02-07T10:00:33+03:00
Общество

Торговавшее сыром предприятие из Пугачева оказалось фантомом

С адреса молочного завода в Пугачеве работало фиктивное предприятие
Поделиться:
Изменить размер текста:

В январе 2020 года Управление Россельхознадзора по Саратовской области после анализа ветеринарных документов обнаружило нелогичные схемы перемещения молочной продукции.

С июня по декабрь 2019 года в адрес АО «Рефпит» (Пугачев Саратовской области) поступала молочная продукция, на которую был оформлен 1 221 ветеринарный сопроводительный документ.

Поставщик из Москвы зарегистрировал на складе через систему «Меркурий» 3,5 тонны сыра «Аббатский», часть которого, 835 кг, продана АО «Рефпит». Согласно данным ФГИС «Цербер» площадка АО «Рефпит» зарегистрирована в месте, где фактически расположен молочный завод ООО «Возрождение». Однако никакого АО «Рефпит» здесь не обнаружено.

Тем не менее сыр был проведен по документам и даже продан.

Площадка-фантом исключена из реестра системы «Цербер»,

Все организации, в которые осуществлялись поставки с ООО «Рефпит», уведомлены о недопущении в оборот этого сыра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завершен демонтаж Трофимовского моста
Карантин: до сих пор закрыты школы в 15 районах Саратовской области
В Саратове мужчина с ножом угрожал сотруднику банка
Из шиномонтажа в Саратове украли сварочный аппарат за 55 тыс. рублей
На пожаре в селе Царевщина сгорел мужчина
Михаил Задорнов: «Население держит порядка 30 трлн рублей. Инвестиционные продукты становятся альтернативой дешевеющим депозитам»
Приставы забрали из двора дома в Саратове Lada Priora должника
Председатель ГД Вячеслав Володин сегодня работает в Саратове
Вора металлической двери под Саратовом искали восемь месяцев
Под предлогом снятия порчи мужчина под Саратовом снял с девочки одежду
Торговавшее сыром предприятие из Пугачева оказалось фантомом
За год в саратовских школах и детсадах нашли 652 нарушения в питании детей
Встали трамваи №№9 и 10
Панков: Назначение Кулика советником спикера Госдумы усилит позиции аграриев
Под Саратовом Mercedes врезался в грузовик
Владимир Чумаков отмечает 84-летие