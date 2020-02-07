2020-02-07T10:26:36+03:00
Общество

Уголовное дело в Минздраве: Губернатор Радаев потребовал проверить закупки медоборудования

Будет создана специальная группа
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание, где была рассмотрена ситуация с возбуждением уголовного дела в отношении сотрудников министерства здравоохранения.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, в частности, обсудили тему поставки медицинского оборудования.

Напомним, что ранее правоохранители выявили нарушения при закупках дорогостоящей медтехники. Уголовные дела были возбуждены по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

По словам Валерия Радаева, все документы по закупкам оборудования были изучены, но нарушений не выявлено. Он поручил председателю правительства Александру Стрелюхину создать межведомственную комиссию, куда войдут специалисты агентства по централизации закупок, контрольно-аналитического комитета, правового управления и министерства финансов области.

- Проведите дополнительную работу, самое тщательное рассмотрение всех документов. В течение пяти дней предоставьте акт проверки и конкретные предложения по дальнейшим действиям, — потребовал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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