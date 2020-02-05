Возбуждено очередное уголовное дело в отношении чиновников саратовского Минздрава
В Саратовской области в отношении чиновников министерства здравоохранения заведено еще одно уголовное дело.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями.
На этот раз речь идет о госконтракте на приобретение компьютерного рентгеновского томографа. Согласно документам, стоимость аппарата превышает 75 млн рублей, что значительно дороже средней рыночной стоимости.
Нарушение было выявлено сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Саратовской области.
Напомним, ранее уже было возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях должностными полномочиями при госзакупках рентгенологических аппаратах.
ИСТОЧНИК KP.RU