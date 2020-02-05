2020-02-05T16:56:20+03:00
Происшествия

Возбуждено очередное уголовное дело в отношении чиновников саратовского Минздрава

По версии следствия, томограф был закуплен намного дороже рыночной стоимости
Екатерина Семенова
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В Саратовской области в отношении чиновников министерства здравоохранения заведено еще одно уголовное дело.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями.

На этот раз речь идет о госконтракте на приобретение компьютерного рентгеновского томографа. Согласно документам, стоимость аппарата превышает 75 млн рублей, что значительно дороже средней рыночной стоимости.

Нарушение было выявлено сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Саратовской области.

Напомним, ранее уже было возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях должностными полномочиями при госзакупках рентгенологических аппаратах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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