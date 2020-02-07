Компьютерной техникой и высокоскоростным интернетом обеспечат более 200 школ и техникумов Саратовской области

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:06:24+03:00

Обновление будет произведено в этом году

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Министр образования Ирина Седова рассказала «КП-Саратов» об обновлении материально-технической базы почти 700 школ и техникумов до 2022 года, а также об открытии в Балашове и Вольске центров цифрового образования детей «IT-куб»

С 2020 года в области реализуется федеральный проект «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», инициированного майским указом президента России Путина.

Проект предполагает цифровизацию образования и обновление материально-технической базы школ, колледжей и техникумов.

Министр образования Ирина Седова рассказала об изменениях, которые произойдут в образовательных организациях области.

- Внедрение модели цифровой образовательной среды в регионе будет проходить поэтапно, начиная с этого года, и позволит обновить компьютерную и вычислительную технику, программное обеспечение и презентационное оборудование школ и организаций среднего звена. Материально-техническая база в 2020 году будет обновлена в 102 организациях — это 83 школы и 19 колледжей и техникумов. В целом до 2022 года новое оборудование и технику получат 694 организации — это 633 школы и 61 организация среднего звена. В 2021 году материально-техническую базу обновят 300 организаций, в 2022 — еще 292, — рассказала руководитель ведомства.

Ирина Седова подчеркнула, что новая материально-техническая база в школах и колледжах региона увеличит число обучающихся, получивших доступ к качественным онлайн-курсам, создаст доступную, современную и безопасную цифровую образовательную среду.

Также в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в области откроются первые центры цифрового образования «IT-куб».

- Первый такой центр появится в Балашове уже в этом году, еще один откроется в 2022 году в Вольске. В центрах школьники смогут освоить востребованные языки программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств, работать с большими данными, создавать виртуальную реальность. «IT-куб» будет ориентирован на развитие навыков программирования и проектную деятельность, — рассказала Ирина Седова.

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» также принесет изменения в 2020 году в части обеспечения сельских и городских школ высокоскоростным интернетом:

- До 2024 года планируется повысить пропускную способность Интернета до 50 Мб/с во всех сельских школах и до 100 Мб/с во всех городских. В 2019 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» высокоскоростным интернетом были обеспечены 93 организации: 85 школ и восемь организаций среднего звена. В целом до 2021 года запланировано увеличение скорости в 231 школе и 26 техникумах и колледжах. В 2020 году скорость интернета будет увеличена в 101 образовательной организации, в 2021 — еще в 63, — проинформировала Ирина Седова.

ИСТОЧНИК KP.RU