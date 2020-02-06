Медики осуществляют наблюдение за изолированными китайскими студентами Саратовской консерватории

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:12:29+03:00

В общежитии в Саратове сейчас изолированы 14 студентов, вернувшихся из Китая

Изменить размер текста: A A

Около 90 студентов из Китая обучаются сейчас в Саратовской консерватории имени Л. В. Собинова. Часть из них уезжала на каникулы и сейчас вернулась в Саратов. Они находятся в обязательной 14-дневной изоляции и дисциплинированно соблюдают правила. Об этом «Новостям Саратова» рассказала руководитель отдела международной деятельности СГК Наталья Григорьева.

- Не все уезжали на новогодние каникулы в Китай. Сейчас все те, кто возвращается, они проходят проверку в Москве в аэропорту «Шереметьево», а затем здесь, в Саратове, помещаются на 14-дневный карантин в отдельном блоке в общежитии консерватории. Им измеряют ежедневно температуру, они все эти дни никуда не выходят из комнат, — подтвердила Григорьева «КП-Саратов».

Сейчас в импровизированном изоляторе находятся 14 человек.

В Минздраве региона «КП-Саратов» уточнили, что медики подведомственных министерству учреждений осуществляют помощь в части обследований студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU