Обманутым дольщикам в Саратове уже выплатили 1 млрд 360 млн рублей

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:56:44+03:00

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На текущий момент Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства выплачены компенсации более 930 обманутых дольщиков в Саратовской области. Общая сумма фактически произведенных выплат составила более 1 млрд 360 млн рублей.

Об «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе Фонда.

Здесь также отметили, что дом №1 на 4-м Чернышевском проезде в Саратове планируется вынести на наблюдательный совет Фонда после включения в реестр требований всех граждан — участников долевого строительства. Однако сделать это будет возможно только после того, как все дольщики восстановятся в реестре требований кредиторов. Пока, по данным на 5 февраля, заявления в Арбитражный суд о восстановлении подали порядка 60 человек. Строительство многоквартирного дома вел обанкротившийся застройщик «Стройинтерсервис». Всего продано 100 квартир из 108.

Такая же ситуация у дольщиков второго дома застройщика «Стройинтерсервис», на Чернышевского, 81/83. Как сообщили в Фонде, сейчас заявления ими в Арбитражный суд о восстановлении в реестре не поданы.

ИСТОЧНИК KP.RU