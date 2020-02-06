2020-02-06T14:51:34+03:00
Общество

В Саратовской области нехватка врачей составляет от 5 до 10%

Регион находится во второй группе по дефициту
Дарья Вострикова
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Источник: Росстат, анализ РБКИсточник: Росстат, анализ РБК
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Росстат рассказал о регионах РФ, где в 2018 больше всего не хватало медиков. Исследование показало, что на конец года свободными оставались около 50 тыс. мест для врачей (каждая 20 вакансия в половине регионов) и столько же вакансий для среднего медицинского персонала (каждая десятая вакансия в шести регионах).

Все регионы разделили на четыре группы: нехватка в размере более 10%, от 5 до 10%, от 2 до 5% и менее 2%.

В первую входит Камчатский край (20%), Смоленская, Самарская и Псковская область.

В Саратовской области нехватка медиков составляет от 5 до 10%. Такая же ситуация наблюдается в Пензенской и Волгоградской областях.

Чуть лучше дела у Тульской, Брянской и Тюменских областей. Менее всего дефицит выражен в Чечне, Ингушетии, Мордовии и Дагестане.

Известно, что на конец 2019 года эта проблема никуда не исчезла. Бороться с ней власти намерены целевым набором вузов и программами для привлечения специалистов в регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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