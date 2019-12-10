Володин: Как объяснить, если ставка врача 16,600, а секретарша главврача получала 120,000?

10 Дек. 22:25 2019-12-10T22:25:14+03:00

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В интервью саратовскому областному ТВ председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об усилиях властей по росту зарплат врачей и учителей. При этом в реальности они заметно выросли лишь у главврачей, директоров школ и их протеже.

После решенияна федеральном уровне повышении оплаты труда произошло на 19%. С октября средняя заработная плата учителя и врача среди всех регионов переместилась с 14 на 7 место. Как в реальности это произошло в Саратовской области?

— В этом году же сделано многое для того, чтобы учителей привлечь и врачей привлечь, да, которых не хватает. В первую очередь, повышены зарплаты. Найдены средства.

— Что касается зарплаты, действительно, нам удалось с мёртвой точки сдвинуть этот вопрос, и, если говорить о Саратовской области, мы были на последнем месте в Приволжском федеральном округе по уровню заработных плат учителей и врачей. А сейчас, после решения, которое было принято, речь идет о повышении оплаты труда на 19%. С октября у нас средняя заработная плата учителя и врача среди всех регионов переместилась с 14 на 7 место. Но это – статистика. А на деле? А вот на деле не всегда все так хорошо. Мы недавно этот вопрос обсуждали с губернатором Саратовской области Валерием Васильевичем Радаевым, и здесь вот сошлись во мнении, что правильно было бы все-таки оценку этого решения давать после того, когда мы четко будем осознавать, какая зарплата рядового учителя, врача? Вот ее уровень какой? Да, средняя зарплата 28 у учителя, средняя. А какая зарплата того, у которого только начинается жизненный путь учителя, и того, кто пришел работать в больницу? Перед тем, как мы стали этот вопрос обсуждать, поинтересовались на сайтах медицинских учреждений, я, вот, посмотрел в Вольске. Там был лист вакансий. И приглашали врачей на ставку для работы в Центральной районной больнице Вольска.

— И сколько там зарплата?

— Ну, как вы думаете, какая там зарплата была предложена ребятам, которые на протяжении 6 лет учились в нашем медицинском университете и хотели бы поехать в город Вольск работать?

— Тысяч 16, 18.

— 16 600.

— Может это быть мотивацией? Нет.

— Нет, конечно.

— Поэтому обсудили и вышли на необходимость решения вопроса с тем, чтобы минимальное предложение было не ниже 23 и была в обязательном порядке оплата или съём жилья для молодого специалиста, врача, который выбрал для себя работу в больницах Саратовской области. Подчеркиваю, это не только речь шла о Вольске. А вот сейчас, давайте посмотрим, то повышение, которое состоялось на 19%, оно решило эту задачу? Ответа мы не получили пока.

— Почему? Ну, прибавили же зарплату.

— Потому что увидели пока в тех цифрах, которые были нам озвучены, решения в адрес руководства, как образовательных учреждений, так и медицинских.

— То есть руководителям подняли зарплату.

— Подняли зарплату. И в этой связи хочется сказать: коэффициенты, которые есть у директоров школ, зарплаты, которые получают главные врачи, они имеют свой KPI. Если в школу не приходят учителя-предметники и есть вакансии, друзья мои, это вопрос, в том числе к директору. Если в больницу не приходят врачи работать, это вопрос главному врачу. Он отвечает за это. Он, в первую очередь, должен сформировать коллектив и его условия оплаты. Директор школы получает заработную плату при коэффициенте 2,7 — это значит, средняя зарплата, умноженная на 2,7. 84 тысячи.

— А учитель при этом, наверное, тысяч 20.

— Если бы 20. Мы о 20 говорим, чтобы это был минимум. Там зарплата намного меньше бывает. А когда речь идет о больницах, здесь несколько главных врачей ушли по собственному желанию, но оказалось, что у кого-то секретарша получала 120 тысяч, у кого-то получали бухгалтера еще больше, были любимые уборщицы, которые получали по 80 тысяч. Друзья мои, здесь многие вопросы можно обсуждать, но решение правильно было бы все-таки принимать и по справедливости, и исходя из тех требований, которые предъявляются к лечебным учреждениям и к школам. Качество образования, качество здравоохранения. Необходимо создавать условия. Не себе создавать на уровне школы или больницы. А, в первую очередь, решить задачу формирования коллектива. А когда про себя и опять себя любимого не забываем: и это мне, и то мне, и другое, – ну, послушайте, даже это повышение на 19%, — я еще раз подчеркиваю, нас передвинуло из отстающих в середину, — как мы видим, не везде эффективно реализованы. Поэтому правильно, чтобы здесь в том числе и профильное министерство региона, министерство образования, здравоохранения за этим следили. Нельзя отдавать это на откуп. Как вот объяснят, если ставка врача 16.600, а секретарша получала 120.000, или бухгалтер получала.

— А в Саратове вообще таких зарплат нет – 120.000.

— Ну вот, оказывается, они есть. Каждый на своём участке должен просто совесть иметь и решение принимать, исходя из ответственности за порученное дело. И ротация где-то должна быть, и контроль должен быть.

ИСТОЧНИК KP.RU