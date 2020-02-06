Володин предупредил чиновников Саратова об увольнении

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:28:20+03:00

Он отметил, что такое может произойти, если реконструкция тротуаров начнется с администраций, а не с соцучреждений [видео]

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Видеообращение спикера Государственной думы Вячеслава Володина опубликовано на странице его сторонников volodin.saratov в Instagram.

- Хочется еще раз об этом (тротуарах — прим. ред) сказать, потому что мы с вами договорились в этом году за счет привлеченных ресурсов, — а объем этих средств порядка 500 млн рублей, плюс около 100 млн — средства города, — мы должны с вами решить задачу строительства тротуаров рядом с садиками, школами, поликлиниками, больницами, учреждениями культуры, — отметил Володин.

Он попросил общественные советы обратить на это внимание, а чиновникам пригрозил санкциями.

- Что касается следующего года, мы должны заняться тротуарами там, где их нет, там, где они требуют обязательной реконструкции. И лишь в последнюю очередь — рядом с администрациями, рядом с учреждениями власти. Если, уважаемые друзья, поступите по-другому, ничего личного, средства будут отозваны. А что касается доверия и будущей работы, думайте, как найти себе работу в другом месте, — подчеркнул спикер ГД в видеообращении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/759138" frameborder="0"></iframe> Володин о тротуарах и саратовских чиновниках.

ИСТОЧНИК KP.RU