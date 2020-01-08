На ремонт тротуаров в Саратове выделено полмиллиарда рублей

8 Янв. 2020 2020-01-08T13:10:30+03:00

Володин рассказал, что в течение трех лет можно решить эту проблему и сделать город красивым и благоустроенным

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о реализации первого этапа проекта по ремонту тротуаров и строительству новых в Саратове.

- Самый главный вопрос — поиск средств. Средства найдены, они целевые в объеме 500 млн, поступят буквально в течение января — февраля в бюджет Саратовской области и в бюджет Саратова для того, чтобы мы с вами решили эту проблему в рамках первого этапа, — сообщил Вячеслав Володин в видеообращении, которое опубликовали его сторонники на странице Volodin.saratov соцсети Instagram.

Спикер ГД также отметил, что за счет этих средств и в течение одного летнего сезона невозможно решить проблему целиком.

По его словам, в первую очередь надо отремонтировать тротуары рядом со школами, детскими садами, поликлиниками и больницами, а также там, где больше всего пользуются тротуарами люди.

- Ревизия такая должна быть проведена в течение января — февраля, сформирована программа, ее обсуждение должно быть публичным, причем публичным с жителями всех районов, — отметил Володин и напомнил о необходимости сочетания ремонта тротуаров с дорожными работами, «чтобы не получилось, что сделали сначала тротуар, а потом начали строить дорогу, разломали тротуары».

Спикер ГД подчеркнул, что есть реальная возможность в течение трех лет решить проблему с тротуарами и сделать Саратов красивым и благоустроенным городом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/753560" frameborder="0"></iframe> Тротуары Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU