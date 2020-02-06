Саратовская «Родина» сменила руководителя
Партию в Саратовской области возглавил почетный работник ЖКХ
Сергей Демин
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В Саратовской области продолжает существовать региональное отделение партии «Родина» и в нем на этой неделе сменилось руководство.
Как сообщает пресс-служба партии, вместо Сергея Великанова теперь возглавляет местных «родинцев» Сергей Демин, почетный работник ЖКХ России. До этих пор он руководил городским отделением партии в Саратове.
Выборы прошли на конференции 4 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU