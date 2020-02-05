Карантин: где в школах и техникумах Саратовской области отменены занятия

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:05:33+03:00

В случае заболеваемости свыше 20% учащихся, отменят занятия и в остальных

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По информации муниципальных районов области, предоставленной в министерство образования области 4 февраля 2020 года, в связи с превышением эпидпорога по ОРВИ и гриппу занятия приостановлены во всех школах Саратова, Аткарска, Вольска, Пугачева и Петровска, а также Александрово-Гайского, Балашовского, Балаковского, Энгельсского, Базарно-Карабулакского, Балтайского, Духовницкого, Лысогорского, Новобурасского, Ртищевского, Саратовского районов.

Кроме того, занятия приостановлены в четырех школах Аткарского района, двух — Аркадакского района, одной школе Воскресенского района, шести школах Вольского района, одной школе Дергачевского района, по двум школам Екатериновского, Ершовского, Ивантеевского районов, шести школах Краснокутского района, трех школах Краснопартизанского района, двух школах Калининского района, одной школе Красноармейского района, семи школах Марксовского района, восьми школах Новоузенского района, двух школах Озинского района, шести школах Петровского района, трех школах Пугачевского района, одной школе Питерского района, четырех школах Перелюбского района, одной школе Романовского района, одной школе Ровенского района, двух школах Самойловского района, шести школах Татищевского района, четырех школах Турковского района, шести школах Хвалынского района, трех школах Федоровского района, четырех школах Советского района, двух школах ЗАТО Светлый, средней школе поселка Михайловский, одной школе города Шиханы.

Также занятия приостановлены в профессиональных образовательных организациях и вузах Саратова, в Вольском филиале Базарнокарабулакского техникума агробизнеса, Александрово-Гайском политехническом лицее, Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме Балакова, Краснокутском политехническом лицее, Вольском педагогическом колледже имени Ф. И. Панферова, 22 государственных общеобразовательных организациях, подведомственных министерству образования области (Саратов, Энгельс, Петровск, Балаково, Вольск, Балашов, Калининск).

Министерство образования напоминает, что в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более обучающихся учебный процесс останавливается. На время карантина школы продолжают учебный процесс дистанционно.

При первых признаках заболевания родители самостоятельно принимают решение оставить ребенка дома, но об этом решении необходимо сообщить в образовательную организацию.

ИСТОЧНИК KP.RU