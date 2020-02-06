Депутаты облдумы решили заняться комплексным развитием территорий и общественными пространствами

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:59:21+03:00

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- Необходим постоянно действующий орган по комплексному развитию территорий и формированию общественных пространств в Саратовской области. В комиссию облдумы войдут кроме депутатов, представители правительства от министерств, связанных со строительством и развитием территорий, а также представители трех муниципалитетов: Саратова, Энгельса и Балакова, — об этом заявил 6 февраля на заседании облдумы депутат Леонид Писной, представлявший проект закона о создании комиссии.

Депутат Александр Анидалов заявил, что создание комиссии связано с нежеланием исполнительной власти прислушиваться к депутатам в этих вопросах, нежеланием «делиться лакомыми кусочками».

Леонид Писной заметил, что комплексное освоение — вопрос очень многоплановый.

- Президент сказал, что местное самоуправление не всегда может решать вопросы, которые перед ними стоят. Вот взаимодействие в комиссии муниципальных властей, областных поможет эффективно их решать, — сказал Писной.

Решение принято единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU