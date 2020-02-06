Саратовская облдума приняла решение о возможности снижать размер компенсации обманутым дольщикам

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:10:41+03:00

Сделать это можно будет только с согласия самих дольщиков

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В Саратовской областной думе на внеочередном, 41-м заседании приняли изменения в законодательство, которые позволяют уменьшить компенсации обманутым дольщикам.

С согласия дольщика можно уменьшить размер денежной компенсации от инвестора, который достраивает проблемный дом. Это связано с тем, что иногда достаточно меньших сумм, чем требует действующая редакция закона о помощи дольщикам, чтобы выкупить находящуюся в залоге квартиру дольщика.

Изменения в закон нужны, чтобы экономить средства — инвестор потратит меньше денег на выкуп, бюджет сэкономит за счет предоставления инвестору меньшего или более дешевого компенсационного участка.

Фракции ЛДПР и КПРФ в облдуме заявили, что не будут голосовать за этот закон. По их мнению, надо выплачивать полную компенсацию, а не достаточную. Это «плата за моральный ущерб», за то, что люди годами жили в квартирах, которые могли потерять в любой момент, так как они были в залоге.

Депутат Леонид Писной заметил коммунистам, что более 2,5 тыс. семей в последние пару лет стали счастливыми собственниками своих квартир в проблемных домах благодаря правительству, губернатору, Вячеславу Володину.

- Я вас на пятничных заседаниях не видел ни разу по дольщикам, но вход не закрыт никому. Чтобы понимать проблему, надо в нее погрузиться. Люди живут в квартирах, о каких лишениях вы говорите? — заметил Писной.

После долгого обсуждения проект закона был принят.

ИСТОЧНИК KP.RU