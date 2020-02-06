Минздрав опроверг четыре смерти из-за гриппа в Саратове
В министерстве здравоохранения Саратовской области опровергли данные о четырех смертях из-за гриппа.
Как сообщил «КП-Саратов» советник министра Александр Колоколов, распространенная в СМИ информация не соответствует действительности.
Ранее федеральный телеканал «МИР 24» опубликовал новость о гриппе в регионах России. Там отмечается, что ситуация в Саратовской области самая тяжелая. Якобы от осложнений, связанных с гриппом, скончались уже четыре человека.
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Напомним, в Саратовской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу действительно превышен. Учебные заведения закрывают на карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU