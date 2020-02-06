«СГАУ-Саратов» не смог повторно обыграть «Чеховских медведей»

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:10:27+03:00

В Саратове матч завершился в пользу гостей

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В очередном туре Суперлиги Париматч «СГАУ-Саратов» принимал чемпионов России, «Чеховских медведей». Статус соперника и то, что в игре первого круга в Чехове «волжанам» удалось добиться ничейного результата, собрал на трибунах ФОК «Юбилейный» много болельщиков, рьяно поддерживавших саратовских спортсменов на протяжении всего матча.

Но повторной сенсации не случилось — итог матча 30:36 в пользу именитых гостей.

Следующий матч «СГАУ-Саратов» проведет на выезде 9 февраля против челябинского «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU