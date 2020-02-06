2020-02-06T08:10:27+03:00
Спорт

«СГАУ-Саратов» не смог повторно обыграть «Чеховских медведей»

В Саратове матч завершился в пользу гостей
Поделиться:
Изменить размер текста:

В очередном туре Суперлиги Париматч «СГАУ-Саратов» принимал чемпионов России, «Чеховских медведей». Статус соперника и то, что в игре первого круга в Чехове «волжанам» удалось добиться ничейного результата, собрал на трибунах ФОК «Юбилейный» много болельщиков, рьяно поддерживавших саратовских спортсменов на протяжении всего матча.

Но повторной сенсации не случилось — итог матча 30:36 в пользу именитых гостей.

Следующий матч «СГАУ-Саратов» проведет на выезде 9 февраля против челябинского «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24