«СГАУ-Саратов» не смог повторно обыграть «Чеховских медведей»
В Саратове матч завершился в пользу гостей
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В очередном туре Суперлиги Париматч «СГАУ-Саратов» принимал чемпионов России, «Чеховских медведей». Статус соперника и то, что в игре первого круга в Чехове «волжанам» удалось добиться ничейного результата, собрал на трибунах ФОК «Юбилейный» много болельщиков, рьяно поддерживавших саратовских спортсменов на протяжении всего матча.
Но повторной сенсации не случилось — итог матча 30:36 в пользу именитых гостей.
Следующий матч «СГАУ-Саратов» проведет на выезде 9 февраля против челябинского «Динамо».
ИСТОЧНИК KP.RU