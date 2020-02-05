2020-02-05T17:03:51+03:00
Общество

Дмитрий Тепин потребовал объявить выговор директору школы за принуждение учеников к работе

Председателю комитета по образованию — замечание
Екатерина Семенова
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Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин потребовал объявить выговор директору школы №30 из-за привлечения учеников к уборке территории детсада.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, такое решение было принято по итогам служебной проверки.

- Считаю необходимым объявить замечание председателю комитета по образованию и выговор директору школы за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выразившееся в слабом контроле за организацией учебного процесса в учреждении, — заявил Тепин.

Напомним, в соцсетях и СМИ появилось сообщение анонимного пользователя о том, что перед приездом губернатора Валерия Радаева учеников девятых классов школы отправили на уборку территории детсада №65.

- Мы поддерживаем участие детей и подростков в различных социальных проектах и волонтерских акциях только при соблюдении существующих требований к образовательной программе. Изменения в утвержденном учебном процессе считаю недопустимыми, такие случаи будут строго пресекаться, — подчеркнул Дмитрий Тепин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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