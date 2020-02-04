Учитель из Энгельса пожаловался в Минобраз на местных чиновников
В соцсетях распространяется жалоба на чиновников управления образования Энгельсского района.
Как сообщает анонимный пользователь в группе «Саратов онлайн», «руководство комитета по образованию позволяет себе невыносимые вещи, некоторые из которых мы отразили в жалобе, направленной министру образования области И. В. Седовой и главе Энгельсского района Тепину».
Причиной жалобы является нарушение прав учащихся и педагогов, о которых сообщает автор поста, представившийся учителем и родителем девятиклассника.
В частности, 21 января ученики девятых классов были сняты с уроков и направлены на уборку территории детсада №65. При этом письменного приказа не поступало.
- Мы носили остатки забора, детских аттракционов к месту свалки. Работа продолжалась на холоде более полутора часов, в результате чего дети ушли с мокрыми ногами и получили простудные заболевания. Мой сын, участвовавший в этом мероприятии, слег в больницу с осложнением хронического тонзиллита, — пишет автор.
Кроме того, анонима возмущает работа председателя комитета по образованию Раисы Косенко.
- Мы, как педагоги, регулярно готовим документы различного характера, которые потом публикуются от имени МБУ «Муниципальный центр оценки качества образования» ЭМР, а за нашу работу мы, конечно же, не получаем ничего, — отмечается в сообщении.
Помимо того, учителей в декабре 2019 года обязали обойти семьи учеников и провести беседу с родителями о необходимости погашения долгов за ЖКУ.
ИСТОЧНИК KP.RU