2020-02-04T15:15:22+03:00
Общество

Учитель из Энгельса пожаловался в Минобраз на местных чиновников

Педагог сообщает о принуждении школьников работать в детском саду
Екатерина Семенова
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В соцсетях распространяется жалоба на чиновников управления образования Энгельсского района.

Как сообщает анонимный пользователь в группе «Саратов онлайн», «руководство комитета по образованию позволяет себе невыносимые вещи, некоторые из которых мы отразили в жалобе, направленной министру образования области И. В. Седовой и главе Энгельсского района Тепину».

Причиной жалобы является нарушение прав учащихся и педагогов, о которых сообщает автор поста, представившийся учителем и родителем девятиклассника.

В частности, 21 января ученики девятых классов были сняты с уроков и направлены на уборку территории детсада №65. При этом письменного приказа не поступало.

- Мы носили остатки забора, детских аттракционов к месту свалки. Работа продолжалась на холоде более полутора часов, в результате чего дети ушли с мокрыми ногами и получили простудные заболевания. Мой сын, участвовавший в этом мероприятии, слег в больницу с осложнением хронического тонзиллита, — пишет автор.

Кроме того, анонима возмущает работа председателя комитета по образованию Раисы Косенко.

- Мы, как педагоги, регулярно готовим документы различного характера, которые потом публикуются от имени МБУ «Муниципальный центр оценки качества образования» ЭМР, а за нашу работу мы, конечно же, не получаем ничего, — отмечается в сообщении.

Помимо того, учителей в декабре 2019 года обязали обойти семьи учеников и провести беседу с родителями о необходимости погашения долгов за ЖКУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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