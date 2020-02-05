2020-02-05T12:10:21+03:00
Происшествия

Мужчина обгорел, когда тушил руками газовую колонку в Перелюбе

Пожар вспыхнул на кухне
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 4 февраля в Перелюбском районе Саратовской области произошло возгорание на кухне частного дома.

Сигнал на пульт «01» поступил в 17:40 из села Николаевка.

Предположительная причина возгорания — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов.

Площадь загорания составила всего 1 кв. м. Однако на пожаре пострадал 61-летний мужчина. Его с ожогами лица и кистей рук госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отключена вода в поселке Юбилейный
Ольга Баталина: обсуждение поправок в Конституцию идет бурно
Володин сообщил о необходимости строительства двух школ в Солнечном-2
В Саратове мужчину посадили на 13 лет за многократные изнасилования юной падчерицы
В рамках акции «Эстафета добрых дел» сотрудники СК России навестили ветерана Великой Отечественной войны Михаила Калинкина
Житель Марксовского района оплатил штрафы ГИБДД из страха лишиться Volkswagen Touareg
Полиция Саратова раскрыла кражу из магазина двухгодичной давности
В центре Саратова почти в три раза выросло число преступлений с банковскими картами
В Саратове в субботу состоится ярмарка на Театральной площади
Рецидивист украл четыре бутылки текилы из магазина в поселке Соколовый
Тренер «Чеховских медведей» дал интервью перед матчем со «СГАУ-Саратов»