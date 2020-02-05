Мужчина обгорел, когда тушил руками газовую колонку в Перелюбе
Пожар вспыхнул на кухне
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Вечером 4 февраля в Перелюбском районе Саратовской области произошло возгорание на кухне частного дома.
Сигнал на пульт «01» поступил в 17:40 из села Николаевка.
Предположительная причина возгорания — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов.
Площадь загорания составила всего 1 кв. м. Однако на пожаре пострадал 61-летний мужчина. Его с ожогами лица и кистей рук госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU