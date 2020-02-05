Мужчина обгорел, когда тушил руками газовую колонку в Перелюбе

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:10:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 4 февраля в Перелюбском районе Саратовской области произошло возгорание на кухне частного дома.

Сигнал на пульт «01» поступил в 17:40 из села Николаевка.

Предположительная причина возгорания — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов.

Площадь загорания составила всего 1 кв. м. Однако на пожаре пострадал 61-летний мужчина. Его с ожогами лица и кистей рук госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU