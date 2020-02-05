В центре Саратова в павильоне «Молоко» торговали пивом

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:11:27+03:00

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Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел претензии отдела полиции №3 Саратова к предпринимательнице Кабисовой Ж. В. у которой обнаружилось в продаже пиво без сопроводительных документов.

Она отпускала алкоголь в Центре Кировской торговли на улице Московская (рынок на пересечении с улицей Рахова). Кроме того, что документов на несколько сортов пива у нее не оказалось, предпринимательница распространяла спиртное в разделе «Молоко».

Суд материалы проверки учел, Кабисову оштрафовал по минимальной ставке, 10 тыс. рублей, а все пиво постановил уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU