В центре Саратова в павильоне «Молоко» торговали пивом
Полиция добилась изъятия и уничтожения алкогольной продукции
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Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел претензии отдела полиции №3 Саратова к предпринимательнице Кабисовой Ж. В. у которой обнаружилось в продаже пиво без сопроводительных документов.
Она отпускала алкоголь в Центре Кировской торговли на улице Московская (рынок на пересечении с улицей Рахова). Кроме того, что документов на несколько сортов пива у нее не оказалось, предпринимательница распространяла спиртное в разделе «Молоко».
Суд материалы проверки учел, Кабисову оштрафовал по минимальной ставке, 10 тыс. рублей, а все пиво постановил уничтожить.
ИСТОЧНИК KP.RU