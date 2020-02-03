Бузова снова попытается спеть для саратовских поклонников
Телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова снова попытается приехать в Саратов.
Концерт в рамках программы «Принимай меня» обещает состояться 19 апреля в ЛДС «Кристалл». Обещает — потому что выступления Бузовой в Саратове отменялись уже не раз. Так, в 2018 году саратовцы отстояли свой оперный театр от «осквернения» концертом Ольги Бузовой. Организаторы отменили запланированный вечер после возмущений общественности. Также в августе 2018-го Бузова не стала проводить свой концерт в Балакове.
В 2018 году саратовцы считали, что Бузова может осквернить театр оперы и балетаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Билеты на апрельское выступление певицы продаются по цене от 1 до 3,5 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU