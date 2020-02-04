2020-02-04T16:36:32+03:00
Общество

В энгельсской администрации прокомментировали жалобы на привлечение школьников к уборке детсада

После этого никто из детей не заболел
Екатерина Семенова
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В администрации Энгельсского района прокомментировали информацию о школьниках, которых привлекли к уборке территории детского садика №65.

- 21 января обучающиеся 9-го класса МБОУ СОШ №30 приняли участие в трудовой благотворительной акции по благоустройству территории подшефного ДОУ №65 Энгельса. В соответствии с приказом директора школы сопровождающими были назначены два педагога-организаторы. Они подготовили доступный инвентарь (перчатки, мешки для мусора), провели инструктаж по правилам безопасности при проведении трудовой акции. Ребята вместе с педагогами в течение часа часов помогали убирать территорию детского садика. После трудовой акции учащиеся вернулись в школу. На следующий день, в школу на уроки пришли ученики. Заболевших учеников или госпитализированных участников нет. У сопровождающих педагогов дети не обучаются в 9-м классе МБОУ «СОШ №30».

Обращений по организации взаимной деятельности учредителя и учреждения в комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района не поступало, — сообщили в администрации.

Напомним, ранее в соцсетях было опубликовано анонимное сообщение, что детей привлекли к уборке в холодную и сырую погоду, после чего один из мальчиков попал в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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