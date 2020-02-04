В Саратове мужчина до смерти забил мать, требуя денег на алкоголь

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:10:25+03:00

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В Заводском районе арестован 57-летний мужчина, обвиняемый в причинении смерти матери.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 81-летней женщины было обнаружено 1 февраля в квартире дома на улице Фабричная.

По предварительной версии, 31 января мужчина и его сожительница распивали спиртное у себя дома. Около часа ночи мужчина начал требовать от матери денег на алкоголь, но та высказала недовольство тем, что пара пьянствует. На этой почве между ними началась ссора.

Сын несколько раз ударил пенсионерку руками и ногами по голове и телу. А потом он вместе с сожительницей перенес раненую мать в соседнюю комнату, где она и скончалась.

Тело обнаружила сноха, а прибывшие врачи «скорой помощи» констатировали смерть. Причиной стала сочетанная травма тела.

Свою вину мужчина не признал и от дачи показаний отказался. Сейчас он взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU