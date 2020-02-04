По подозрению в убийстве 81-летней женщины в Саратове задержан ее сын
Тело было найдено в квартире на Фабричной
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В Заводском районе Саратова задержан подозреваемый в причинении смерти 81-летней женщине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшей, подозревают 57-летнего сына погибшей.
Напомним, тело пенсионерки было обнаружено в квартире дома на Фабричной 1 февраля. На трупе имелись множественные травмы — кровоподтеки и следы избиения.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU