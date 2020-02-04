2020-02-04T08:25:46+03:00
Происшествия

По подозрению в убийстве 81-летней женщины в Саратове задержан ее сын

Тело было найдено в квартире на Фабричной
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова задержан подозреваемый в причинении смерти 81-летней женщине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшей, подозревают 57-летнего сына погибшей.

Напомним, тело пенсионерки было обнаружено в квартире дома на Фабричной 1 февраля. На трупе имелись множественные травмы — кровоподтеки и следы избиения.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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