Мэр Саратова решил раздать ветеранам и инвалидам ВОВ по 10 тыс. рублей к 9 Мая

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:53:54+03:00

Деньги возьмут с экономии на городских депутатах, которые не против

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В Саратове ветеранам и инвалидам Великой отечественной войны к 9 Мая выплатят одноразовую выплату — по 10 тыс. рублей.

Решение об этом единогласно приняли депутаты гордумы 4 февраля на заседании комиссии по вопросам местного самоуправления. Инициатива исходила от мэра Михаила Исаева. Деньги на эти выплаты нашли за счет экономии на соцподдержке городских депутатов.

На эту выплату, как заявил начальник городского управления по труду и соцразвитию Максим Михайловский, пойдет 4,09 млн рублей. Таким образом, деньги получат 409 ветеранов и инвалидов ВОВ.

Средства до них администрация собирается доставить адресно, не вызывая самих ветеранов за ними.

ИСТОЧНИК KP.RU