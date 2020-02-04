2020-02-04T08:05:04+03:00
Общество

В Волжском районе жителям подвозят воду в цистернах

Идет переключение водопровода на Усть-Курдюмской
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пока идет переключение на новый водопровод по улице Усть-Курдюмская в Саратове,жителям этой части Волжского района придется обойтись привозной водой в цистернах.

Как сообщили в ООО «КВС», подвезут воду 4 февраля по следующим адресам:

- ул. Федоровская, 2 (10.00-11.30 и 15.00-16.40);

- ул. Усть-Курдюмская, 7а (11.30-13.30 и 16.40-18.40);

- ул. Саловская, 5 (10.00-11.30 и 15.00-16.40);

- с/х «Комбайн», 22 (11.40-13.40 и 16.40-18.40).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24