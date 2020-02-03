Грабитель в Балашове пошел «на дело» ради выпивки и шоколадки

3 Февр. 2020 2020-02-03T21:16:22+03:00

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В полицию Балашова Саратовской области 3 февраля обратился продавец одного из местных магазинов с заявлением о грабеже. Неизвестный мужчина забрал с полки бутылку алкоголя и шоколад и ушел. Сумма похищенного составила около 1 тыс. рублей.

Оперативники задержали подозреваемого по горячим следам. Как сообщили в ГУ МВД, это удалось, потому что участковый полиции при просмотре записи камер наблюдения в магазине узнал грабителя.

Им оказался 33-летний местный житель. Похищенное у него удалось изъять только частично.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.

ИСТОЧНИК KP.RU