Грабитель в Балашове пошел «на дело» ради выпивки и шоколадки
Однако алкоголь он выбрал дорогой
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В полицию Балашова Саратовской области 3 февраля обратился продавец одного из местных магазинов с заявлением о грабеже. Неизвестный мужчина забрал с полки бутылку алкоголя и шоколад и ушел. Сумма похищенного составила около 1 тыс. рублей.
Оперативники задержали подозреваемого по горячим следам. Как сообщили в ГУ МВД, это удалось, потому что участковый полиции при просмотре записи камер наблюдения в магазине узнал грабителя.
Им оказался 33-летний местный житель. Похищенное у него удалось изъять только частично.
Возбуждено уголовное дело о грабеже.
ИСТОЧНИК KP.RU