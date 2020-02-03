На подрядную организацию «Т Плюс» в Балакове составлено пять протоколов
В Саратовском филиале «Т Плюс» прокомментировали ситуацию с мусором в Балакове на месте работ по замене изоляции на теплопроводе.
На предприятии уточнили, что работы ведет подрядная организация ООО «Феникс» (Пенза).
- Работы по нанесению на 20 км трубопроводов Балакова новой тепловой изоляции полностью выполнены. Сейчас ООО «Феникс» завершает сбор и вывоз демонтированных старых материалов, в том числе на участке под шлюзовым мостом, — заявили в филиале «Т Плюс».
Оплата работ подрядчика будет выполнена только после полного исполнения обязательств, в том числе утилизации старой изоляции.
Кроме того, в организации заявили, что информация о якобы составленном на «Т Плюс» протоколе, не соответствует действительности.
В администрации Балаковского района уточнили, что речь действительно идет о подрядной организации «Т Плюс» — ООО «Феникс». При этом составлен не один протокол, а пять. По трем из них уже вынесены решения о штрафах, а два находятся на рассмотрении. Более того, сегодня, после жалоб горожан, комиссия администрации вновь отправилась проверить работы и уборку мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU