На подрядную организацию «Т Плюс» в Балакове составлено пять протоколов

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:38:02+03:00

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В Саратовском филиале «Т Плюс» прокомментировали ситуацию с мусором в Балакове на месте работ по замене изоляции на теплопроводе.

На предприятии уточнили, что работы ведет подрядная организация ООО «Феникс» (Пенза).

- Работы по нанесению на 20 км трубопроводов Балакова новой тепловой изоляции полностью выполнены. Сейчас ООО «Феникс» завершает сбор и вывоз демонтированных старых материалов, в том числе на участке под шлюзовым мостом, — заявили в филиале «Т Плюс».

Оплата работ подрядчика будет выполнена только после полного исполнения обязательств, в том числе утилизации старой изоляции.

Кроме того, в организации заявили, что информация о якобы составленном на «Т Плюс» протоколе, не соответствует действительности.

В администрации Балаковского района уточнили, что речь действительно идет о подрядной организации «Т Плюс» — ООО «Феникс». При этом составлен не один протокол, а пять. По трем из них уже вынесены решения о штрафах, а два находятся на рассмотрении. Более того, сегодня, после жалоб горожан, комиссия администрации вновь отправилась проверить работы и уборку мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU