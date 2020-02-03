В Балакове «Т Плюс» не могут менять теплоизоляцию без захламления города

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:59:18+03:00

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Балаковцы пожаловались в паблике «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте» на работу организации «Т Плюс».

Пользователь под ником «Миха Щифирф» рассказал о смене покрытия труб под Шлюзовым мостом. При этом подрядчики компании разбросали вокруг места работы старую теплоизоляцию.

- Уберут, не переживайте, зачем сразу сообщать об этом. Я думаю, что у них работников не так много, поэтому это не происходит сразу, со временем все убирают. Исходя из моих взглядов, потихоньку работа идет. Утепляют весь город и постепенно убирают, — прокомментировал Иван Морозов.

Пользователь «Дима Андрейченко» не смог удержаться от иронии — работы идут с октября.

Как стало известно «КП-Саратов», на «Т Плюс» здесь уже составляли административный протокол за то, что подрядчик замусоривает город. На еженедельном совещании 3 февраля глава Балаковского района Александр Соловьев сделал организации предупреждение: работу нужно усилить, а мусор вывезти.

Всего энергетики планируют заменить почти 20 км трубопровода в охранной зоне теплотрасс.

ИСТОЧНИК KP.RU