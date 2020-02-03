В Балакове «Т Плюс» не могут менять теплоизоляцию без захламления города
Балаковцы пожаловались в паблике «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте» на работу организации «Т Плюс».
Пользователь под ником «Миха Щифирф» рассказал о смене покрытия труб под Шлюзовым мостом. При этом подрядчики компании разбросали вокруг места работы старую теплоизоляцию.
- Уберут, не переживайте, зачем сразу сообщать об этом. Я думаю, что у них работников не так много, поэтому это не происходит сразу, со временем все убирают. Исходя из моих взглядов, потихоньку работа идет. Утепляют весь город и постепенно убирают, — прокомментировал Иван Морозов.
Пользователь «Дима Андрейченко» не смог удержаться от иронии — работы идут с октября.
Как стало известно «КП-Саратов», на «Т Плюс» здесь уже составляли административный протокол за то, что подрядчик замусоривает город. На еженедельном совещании 3 февраля глава Балаковского района Александр Соловьев сделал организации предупреждение: работу нужно усилить, а мусор вывезти.
Всего энергетики планируют заменить почти 20 км трубопровода в охранной зоне теплотрасс.
ИСТОЧНИК KP.RU