2020-02-03T14:45:39+03:00
Общество

За прошедшую неделю 24,5 тыс. саратовцев подхватили вирус

ОРВИ превысил порог заболеваемости на 107,44%
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В Саратове вирусы за неделю свалили почти 10 тысяч человекВ Саратове вирусы за неделю свалили почти 10 тысяч человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Саратовской области продолжается.

С 27 января по 2 февраля официально отмечено 24 557 случаев заболевания, эпидемический порог в целом по всему населению превышен на 107,44%.

В структуре циркулирующих респираторных вирусов продолжает нарастать доля вирусов гриппа типа А (H1N1)09 и гриппа В. Также продолжают циркулировать респираторные вирусы негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие), но их доля в структуре положительных находок снижается.

В первую очередь стремительно растет число заболевших в областном центре. В Саратове зарегистрировано 9 489 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. По населению в целом порог эпидемии уже превышен на 38,91%, среди детей от 7 до 14 лет — на 23,3%.

В Роспотребнадзоре считают, что вовремя объявленный карантин в школах приостановил рост заражений среди детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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