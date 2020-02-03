2020-02-03T11:01:36+03:00
Общество

Карантин в саратовских школах продлят еще на неделю

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Карантин в Саратове продленКарантин в Саратове продленФото: Екатерина Семенова
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По данным «КП-Саратов», официальное решение о продлении неплановых каникул в городских школах будет принято через несколько часов.

В Саратове продлят карантин для всех учащихся с 1 по 11 класс еще на семь дней, до 10 февраля включительно.

Данные по заболеваемости не дают возможности возобновить занятия.

Решение о продлении карантина для школьников в Энгельсе пока не принято.

В Балакове карантин был установлен позже и поэтому продлится до среды, 5 февраля включительно. Как уточнили в районной администрации, зафиксирован значительный рост числа заболевших ОРВИ, в том числе среди детей, несмотря на объявленный карантин.

В Вольской администрации корреспонденту «КП-Саратов» также сообщили, что решение о продлении пока не принято, так как карантин был установлен до 5 февраля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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