2020-02-03T14:07:13+03:00
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Четыре объекта в Саратове и два — в Марксе обрели охранные зоны

Установлены зоны охраны для шести объектов культурного наследия
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Саратовское областное управление по охране объектов культурного наследия уточнило территории вблизи шести объектов культурного наследия.

Четыре из них в Саратове: регионального значения «Усадьба инженера В.Д. Захарова, кон. XIX в. (2 здания)» (Саратов, ул. Пушкина, 3), «Особняк В.К. Рейнеке, 1900-е гг.» (Саратов, ул. Пушкина, 22), «Дом Тюльпина или Тилло (дом Саратовской ученой комиссии)» (Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 40), «Училище коммерческое, 1905 г., арх. А. М. Салько», 1905 г., (Саратов, ул. Советская, 60).

Еще два объекта в Марксе «Братская могила, в которой похоронены 22 красноармейца ЧОН, погибшие при установлении Советской власти в Заволжье», (Маркс, парк), муниципального значения «Магазин Миллера, кон. ХIХ в.» (Маркс, улица Бебеля, 69)

В обозначенных зонах ограничено ведение различной хозяйственной деятельности, а строительство совсем невозможно. Кроме этого обозначены территории со строгим регламентом возведения новых объектов капитального строительства, реконструкции.

Всего с 2017 года в регионе разработано 99 проектов, часть из них находится на этапе утверждения. Всего в области для 109 объектов культурного наследия Саратовской области разработаны зоны охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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