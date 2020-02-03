В Энгельсе силовики накрыли подпольное казино во время игры

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:07:21+03:00

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В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело о незаконной организации азартных игр.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, казино с игровым оборудованием было обустроено в нежилом помещении на улице Тельмана.

Фото СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, игорное заведение действовало с декабря 2019 по 31 января 2020 года.

Незаконная деятельность была пресечена следователями СК, сотрудниками полиции, при силовой поддержке Росгвардии. Спецоперация прошла во время очередной игры.

Во время обыска было изъято 28 системных блоков с программами для азартных игр, а также более 30 тыс. рублей наличными.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Напомним, ранее в Саратове правоохранители прикрыли нелегальное казино на улице Слонова.

ИСТОЧНИК KP.RU